Doświadczony obrońca Adam Marciniak został nowym piłkarzem wicelidera 1. ligi ŁKS. Wychowanek klubu z Łodzi ostatnio występował w Arce Gdynia, której był kapitanem. Drużyna Wojciecha Stawowego w poniedziałek rozpocznie przygotowania do drugiej części rozgrywek.

O podpisaniu przez Marciniaka obowiązującego do czerwca 2023 roku kontraktu łódzki klub poinformował w środę.

32-letni Marciniak wzmocni defensywę ŁKS, która szczególnie w ostatnich meczach jesiennej części rozgrywek była najsłabszą formacją spadkowicza z ekstraklasy.

Wychowanek "Rycerzy Wiosny" to doświadczony ligowiec, który może występować na boku oraz w środku obrony. Urodzony w Łodzi piłkarz zadebiutował w ekstraklasie w 2007 roku w barwach ŁKS. Następnie grał w Górniku Zabrze, Cracovii, cypryjskim AEK Larnaka i Arce Gdynia, której był kapitanem i spędził w niej blisko pięć lat. W sumie w ekstraklasie rozegrał 279 meczów i zdobył 10 goli. Dwukrotnie wystąpił też w reprezentacji Polski.

To trzecie zimowe wzmocnienie ŁKS, którego celem jest awans do ekstraklasy. Wcześniej z drugoligowej Olimpii Grudziądz pozyskano Piotra Janczukowicza. 20-letni pomocnik w tym sezonie strzelił pięć bramek i ma status młodzieżowca. Z kolei z występującego w duńskiej ekstraklasie FC Nordsjaelland do Łodzi trafił 30-letni pomocnik Mikkel Rygaard.

ŁKS w rozegranych jesienią 16 spotkaniach na zapleczu ekstraklasy (ma jeden zaległy) zdobył 32 punkty i zajmuje premiowane bezpośrednim awansem drugie miejsce.

Przygotowania do drugiej części rozgrywek prowadzony przez trenera Stawowego zespół rozpocznie w najbliższy poniedziałek. W planach spadkowicza z ekstraklasy jest zgrupowanie w Turcji, gdzie rozegra też trzy mecze sparingowe.

W pierwszym spotkaniu o stawkę łodzianie 10 lutego zagrają na własnym boisku z Legią Warszawa w 1/8 finału Pucharu Polski. Dziesięć dni później wicelider tabeli w zaległym meczu 17. kolejki 1. ligi podejmie GKS Tychy.

Bartłomiej Pawlak

Fortuna 1. Liga - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz