Chodzi o długi wobec Dragoljuba Srnicia, który grał w klubie z al. Unii przez dwa poprzednie sezony. W sumie rozegrał 22 mecze w Ekstraklasie i 13 w pierwszej lidze. Choć podpisał kontrakt na trzy lata, to został rozwiązany już po dwóch.

ŁKS winny 19 tys. euro

Umowę zakończono za porozumieniem stron, ale ŁKS nie wywiązywał się z ustaleń i nie spłacał zaległości wobec Srnicia. Łódzki klub miał do oddania 19 tys. euro w trzech ratach, ale nie przelał nawet eurocenta.

Jego pełnomocnikiem został Mirko Poledica, byłego piłkarza m. in. Lecha Poznań, Legii Warszawa i Pogoni Szczecin. To on poinformował na twitterze, że na klub został nałożony zakaz transferowy. Jeśli ŁKS nie spłaci zobowiązań, nie może robić transferów przez najbliższe trzy okna transferowe.

Decyzja o zakazie zapadła w listopadzie 2021 roku, a klub miał 45 dni na uregulowanie długu, ale nie było żadnej reakcji ze strony klubu. To zapewne nie koniec problemów ŁKS, bo jak informowaliśmy 6 stycznia rano sprawę w FIFA wygrał też Mikkel Rygaard, kolejny zawodnik, który rozwiązał kontrakt z winy klubu.