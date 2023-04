Faworytowi wciąż brakuje pieniędzy. Jest jednak coraz bliżej Ekstraklasy

To właśnie podopieczni trenera Kazimierza Moskala grają najrówniej z całej ligi. Wisła miała fatalną jesień, ale wiosną nadrabia. Za to ŁKS jest najbardziej regularny. Jesienią zdobył 37 punktów w 18 kolejkach (średnia 2,05), wiosną 14 w siedmiu meczach (przeciętnie dwa punkty).

Tę równą grę widać w tabeli. Łodzianie przewodzą w niej najdłużej w tym sezonie — w dziesięciu spotkaniach, a fotelu lidera nie oddają od 17. kolejki. Przewaga nad drugim Ruchem to pięć punktów, na trzecią Wisłą sześć. Strzelili też najwięcej goli (46), mniej stracił tylko Ruch (24), a po tyle samo Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Puszcza Niepołomice (26). Te dwie ostatnie drużyny mają do rozegrania między sobą zaległy mecz.

Trener Moskal już przed rundą wiosenną podkreślał, że im mniej w drużynie będzie się mówiło o awansie , a nie tak dużo jak w poprzednich dwóch sezonach, tym lepiej. Zresztą to właśnie pod wodzą tego szkoleniowca łodzianie awansowali do Ekstraklasy w 2019 roku.

Statystycy: ŁKS awansuje

- To, co robi w tej chwili Wisła, jest zaskakujące. Nawet chyba oni nie spodziewali się, że zaliczą taką serię zwycięstw. Musimy jednak pamiętać, że przed nimi wciąż większość najtrudniejszych meczów wiosny — podkreśla Moskal. - Jest duża grupa zespołów, które nieźle punktują i walka o awans będzie się toczyć do samego końca. Zostało dziewięć kolejek, ale nie sądzę, bo po najbliższych trzech, czterech meczach cokolwiek się wyjaśniło.