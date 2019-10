ŁKS podejmuje Raków Częstochowa w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. Śledź z Interią przebieg rywalizacji i oceniaj piłkarzy.

Zobacz relację na żywo z meczu ŁKS - Raków Częstochowa!

Pojedynek beniaminków zapowiada się bardzo interesująco. Łodzianie po fatalnej serii ośmiu porażek z rzędu, zaczęli wreszcie punktować. Od razu przełozyło się do na sytuacje w tabeli podopiecznych Kazimierza Moskala. ŁKS opuścił ostatnie miejsce, a na dno zepchnął Koronę Kielce. Do sobotniego rywala traci jednak siedem punktów.



"Wiemy, jak gra Raków. Ich mocną stroną nadal są stałe fragmenty gry. Mają do tego odpowiednich zawodników, przy których będzie nas czekała ciężka praca fizyczna, aby ich powstrzymać. Poza tym to zespół, który też chce grać w piłkę, dominować i stwarza sytuacje. Robi to w nieco inny sposób niż my, ale generalnie chce grać w piłkę. Są też bardzo zdyscyplinowani taktycznie" - mówił trener ŁKS-u.

W łódzkiej drużynie zabraknie pauzującego za kartki obrońcy Jana Sobocińskiego oraz kontuzjowanego pomocnika Wojciecha Łuczka. W ekipie gości za kartki pauzuje najlepszy strzelec Felicio Brown Forbes. Nie zagra też Igora Sapała.



