W pierwszym meczu 15. Kolejki PKO Ekstraklasy Śląsk Wrocław pokonał ŁKS 1-0. Losy spotkania rozstrzygnęły się w pierwszej połowie, po samobójczej bramce Jana Sobocińskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ŁKS. Rozwandowicz po remisie w Zabrzu. Wideo INTERIA.TV

Zapis relacji na żywo z meczu ŁKS - Śląsk Wrocław

Reklama

Zapis relacji na urządzenia mobilne z meczu ŁKS - Śląsk

Od samego początku Śląsk wyszedł bardzo ofensywnie nastawiony. Przełożyło się to na liczbę sytuacji. ŁKS tylko w pierwszych minutach potrafił przeciwstawić się rywalom. Najlepszą sytuację w dziewiątej minucie, zmarnował Rafał Kujawa, uderzając obok bramki. Później na boisku rządzili już tylko goście.

W 13. minucie objęli oni prowadzenie. Przemysław Płacheta przeprowadził rajd lewą stroną i gdy był w polu karnym, zagrał do środka. Piłkę wślizgiem próbował wybić Jan Sobociński, ale zrobił to tak niefortunnie, że trafił do własnej bramki.



W pierwszej połowie Śląsk miał sporo sytuacji. Świetnie funkcjonowały zwłaszcza skrzydła. W pole karne łodzian praktycznie bez przerwy kierowana była jakaś wrzutka. W 37. minucie świetną szansę zmarnował Erik Exposito. Nie została ona jednak wypracowana po akcji oskrzydlającej, a wynikała raczej z dobrego ustawienia. Po złym podaniu Bartłomieja Kalinkowskiego, piłkę przejął Robert Pich. Słowak wbiegł w pole karne i wyłożył piłkę Hiszpanowi. Ten jednak źle przyłożył stopę i nie trafił w bramkę.

Do końca pierwszej połowy Śląsk kontrolował spotkanie, ale nie podwyższył prowadzenia.

W drugiej połowie lepiej prezentowali się piłkarze z Łodzi. Jednak nie potrafili zakończyć swoich akcji strzałem. Śląsk skupił się na przeszkadzaniu rywalom i robił to bardzo dobrze. Podopieczni Kazimierza Moskala mieli problem z tym, żeby znaleźć się w polu karnym rywali.

Sporo było brzydkiej i ostrej gry, a mało sytuacji. W doliczonym czasie doszło nawet do przepychanek. Piłkarzom Śląska udało się jednak utrzymać prowadzenie. Po tym meczu Śląsk wskoczył na pozycję lidera, z 27 punktami. ŁKS pozostał tuż nad strefą spadkową, na 13. pozycji.

ŁKS - Śląsk Wrocław 0-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Sobociński (13. samobójcza).

Żółta kartka - ŁKS: Jan Sobociński, Arkadiusz Malarz, Michał Trąbka. Śląsk Wrocław: Jakub Łabojko, Matusz Putnocky, Krzysztof Mączyński.

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów 5 160.



ŁKS: Arkadiusz Malarz - Jan Grzesik, Kamil Juraszek, Jan Sobociński, Adrian Klimczak - Dani Ramirez, Dragoljub Srnic, Bartłomiej Kalinkowski (46. Łukasz Piątek), Michał Trąbka, Piotr Pyrdoł (67. Pirulo) - Rafał Kujawa (72. Jewhen Radionow).

Śląsk Wrocław: Matusz Putnocky - Łukasz Broź, Israel Puerto, Wojciech Golla, Dino Stiglec - Robert Pich, Michał Chrapek (90. Damian Gąska), Jakub Łabojko, Krzysztof Mączyński, Przemysław Płacheta (82. Piotr Samiec-Talar) - Erik Exposito (60. Mateusz Cholewiak).



Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy