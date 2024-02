Derby Łodzi i czarny scenariusz. „Kluby w korkociągu. To będzie katastrofa”

Andrzej Klemba, Interia: W 70. derbach Łodzi Widzew ma okazję wbić jednego z ostatnich gwoździ do trumny ŁKS z napisem spadek, a jednocześnie poprawić swoją sytuację, która też jest trudna.

Marek Chojnacki: W tych derbach trzy punkty są bardzo potrzebne zarówno ŁKS, jak i Widzewowi. Może nawet bardziej gospodarzom, bo są na dnie tabeli i jak szybko nie przerwą bardzo długiej passy bez wygranej, to i tak małe szanse na utrzymanie, w końcu znikną. Wygrana z Widzewem byłaby też nie do przecenienia, jeśli chodzi o sferę mentalną. Po zwycięstwie w tak prestiżowym meczu może wrócić wiara w siebie i rozpocząć się seria. Bez niej ŁKS nie ma szans na utrzymanie. Sytuacja i tak jest bardzo trudna, bo mogą gonić, gonić, a i tak nie dogonią.

W ŁKS liczono ze zmianą szkoleniowca na efekt nowej miotły. Tymczasem w ośmiu meczach z trenerem Piotrem Stokowcem zespół nie wygrał ani razu.

- To jest ta różnica między pierwszą ligą a ekstraklasą. W poprzednim sezonie zespół potrafił wygrywać w meczach, w których miał problemy. Zdarzały się czerwone kartki, niekorzystne decyzje VAR czy rzuty karne przeciwko, a i tak awans udało się osiągnąć. Teraz jest podobnie, ale też inaczej. Znów czerwone kartki, jedenastki, a do tego doszło to, że sporo spotkań zostało przegranych w doliczonym czasie. Jak choćby pierwszy mecz na wiosnę z Koroną Kielce i znów bramka stracona w końcówce. Podobnie było jesienią na przykład ze Śląskiem Wrocław czy Jagiellonią Białystok. To były właśnie mecze na przełamanie, ale nie udało się i tak długa seria bez wygranej sprawia, że siada też psychika. To jest spora różnica, kiedy ty gonisz i ratujesz nawet remis, niż kiedy tracisz punkt czy zwycięstwo w końcówce. A tak choćby było w ostatnim meczu jesienią z Ruchem. Wygrana wypuszczona w doliczonym czasie. A trzy punkty pozwoliłyby się zrównać w tabeli z chorzowianami. Gdyby mecze ŁKS pod wodzą trener Stokowca były ciut krótsze, miałby ich sporo więcej.

Jest możliwy nawet czarny scenariusz, że obie łódzkie drużyny spadną z ekstraklasy?

- Przed tymi derbami także Widzew jest w trudnej sytuacji. Zespoły, które są za nim w tabeli, mają zaległe spotkania. Gdyby je wygrali, już byłby w strefie spadkowej. Drużyny zaangażowane w walkę o utrzymanie ciułają punkty, a przede wszystkim zdarzają im się zwycięstwa. ŁKS nie wygrał od pół roku, a Widzew przegrał cztery mecze z rzędu. To czarna seria. Obie drużyny są jak pilot, który wpadł samolotem w korkociąg i jeśli szybko z niego nie wyjdzie, to łupnie o ziemię i nikt nie przeżyje. W takiej sytuacji są obie drużyny. Liczą na przełamanie, a remis będzie dla nich najgorszym wyjściem.

Rafał Gikiewicz ściągnięty w ostatniej chwili to duże wzmocnienie Widzewa przed derbami?

- To nie jest zawodnik, który przyjeżdża i trzeba go testować. Wiadomo, czego po nim się spodziewać. Pytanie, w jakiej jest dyspozycji. To jest pozycja, na której ogranie ma znaczenie, ale przy takim doświadczeniu kilka mikrocykli treningowych i powinien być dużym wzmocnieniem.

ŁKS sprowadził zimą pięciu obcokrajowców. Niby działacze próbują wzmocnić zespół, ale przy zagranicznych zawodnikach zawsze na początku stoi znak zapytania.

- W piłce nożnej ważna jest stabilizacja. Jeśli co pół roku dochodzi do sporych roszad w zespole, to jak ją osiągnąć. Bierzesz pięciu zagranicznych zawodników, może widziałeś ich kilka razy w meczu i na wideo. Niby wydaje się, że mają potencjał, ale potem okazuje się, że tylko dwóch się nadaje. W ŁKS jest taka sytuacja - jak to mawiał Wojciech Łazarek - że zespół przypomina tramwaj.

Co chwilę kilku wsiada, ale kilku też wysiada. I tak jest co przystanek. Nie zdążą nawet się poznać. ~ Marek Chojnacki

W 1989 roku to ŁKS w derbach "wbił gwoździa" Widzewowi i ten spadł z ligi. Podobno było naciski, byście odpuścili?

- Naciski były głównie prasowe i ze strony polityków partyjnych. Jak to możliwe, że dwa łódzkie kluby nie potrafiły się dogadać i jeden spadł z ówczesnej pierwszej ligi. Nam wtedy nic nie groziło, a sezon zbliżał się do końca. Nikt się wtedy nie dogadał, a co by to było, gdyby po latach wyszło na jaw, że odpuściliśmy. Z jednej strony dziennikarze oczekiwali od nas zawsze sportowej postawy, a po tym meczu narzekali, że nie pomogliśmy Widzewowi. Możemy poza boiskiem się lubić, ale chcieliśmy rywalizować. Bilans derbów ŁKS ma gorszy, więc zależało nam na poprawie.

Rozmawiał Andrzej Klemba

Piotr Stokowiec, nowy trener ŁKS / Radosław Jóźwiak/Cyfrasport/ŁKS Łódź / materiały prasowe

Daniel Myśliwiec nowym trenerem Widzewa / Marcin Bryja/Widzew / materiały prasowe

Rafał Gikiewicz / AFP