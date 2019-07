- Jeśli zespół w pierwszoligowym składzie zwycięża Cracovię na wyjeździe, to nie ma powodu, by szukać dziury w całym - podkreślał Kazimierz Moskal, trener ŁKS-u, po wygranej przy Kałuży 2-1.

Moskal był bardzo zadowolony ze zwycięstwa, choć przyznaje, że jego zespół mógł uniknąć nerwowej końcówki.



- Moim zawodnikom należą się gratulacje. Mogliśmy zamknąć mecz po drugiej bramce, lecz najważniejsza jest wygrana - cieszył się szkoleniowiec.

- Zwycięstwo nad drużyną, która grała w europejskich pucharach, i to na jej terenie, a także wygrana z Michałem Probierzem, to rzeczy bezcenne. W pierwszych meczach rywalizujemy z silnymi drużynami i na pewno da nam to pewność siebie, której potrzebujemy - dodał Moskal.



Szkoleniowiec nie chciał spekulować, kto miał przewagę w pojedynku. W pierwszej połowie na pewno przeważała Cracovia, ale w drugiej ŁKS też miał swoje szanse.



- Jeśli zdobyliśmy dwie bramki, a Cracovia jedną, to wygraliśmy zasłużenie - uśmiechał się Moskal.

- Ciągle jest w nas jeszcze dużo entuzjazmu. Strzeliliśmy gola w prosty, ale skuteczny sposób. Wystarczyło, by zainkasować trzy punkty. Jeśli zespół w pierwszoligowym składzie wygrywa z Cracovią na wyjeździe, to nie ma powodu, by szukać dziury w całym - zakończył trener beniaminka.



