Chciał go Widzew, ale weźmie ŁKS? Hitowy transfer beniaminka

W najbliższych dniach ŁKS ma ogłosić właśnie transfer Hiszpana. Do łódzkiego klubu trafił w 2018 roku jako mało znany piłkarz z pierwszoligowego Stomilu Olsztyn. I właśnie w ŁKS jego kariera rozkwitła. Wtedy współpracował z trenerem Kazimierzem Moskalem w pierwszej lidze i ekstraklasie. Później odszedł do Lecha Poznań, a z niego przeniósł się Zulte Waregem.

Kibice ŁKS bardzo cenią tego zawodnika. Uważają, że jemu należą się ogromne zasługi za awans drużyny w 2019 roku do ekstraklasy.

Już zimą Ramirez miał wrócić do Polski,ale do Widzewa. Trwały negocjacje, ale okazało się, że jest problem nie do przeskoczenia. Na przeszkodzie stanęły przepisy, bo Hiszpan zagrał w Lechu w Superpucharze Polski, potem w lidze belgijskiej, a UEFA nie pozwala zawodnikom występować w trzech drużynach, w trakcie jednego sezonu.