Podejrzewam, że cieszył się pan niesamowicie?

Łukasz Bielawski: - Pękam z dumy. Zawsze pękałem z dumy, ale teraz niewiarygodnie mocno pękam z dumy. Karolina była miss województwa, była Miss Polonia, a teraz jest Miss World. Galę pokazała TVP Kobieta, ale po tym sukcesie ma być powtórka chyba w TVP 1. Zaczęło się o godz. 1 w nocy, a skończyło o godz. 5. Cały czas w nerwach chodziłem po pokoju. Chyba, ze trzy paczki papierosów wypaliłem. A potem prosto poszedłem do pracy. Do tej pory oka nie zmrużyłem [rozmawialiśmy o godz. 14:30 - przyp. red.], pewnie dopiero zmęczenie mnie dopadnie. To wielki sukces dla Polski. Przecież 33 lata czekaliśmy na Miss World z naszego kraju.

Emocje pewnie rosły z każdą minutą?

- Tak właśnie było. Po tej gali udało mi się tylko chwilkę porozmawiać z Karoliną. Nie docierało do niej to, co się wydarzyło. Była w szoku, ale bardzo się cieszyła. Mocno się przygotowywała do tych wyborów, pisała przemowę. Tu w Łodzi prowadziła wiele projektów w tym m.in. pomagała bezdomnym. Tak naprawdę to drugi raz poleciała do Puerto Rico. Za pierwszym razem w dniu gali wybory zostały odwołane z powodu pandemii. Chyba 10 uczestniczek było zakażonych. Dopiero półtora roku później wybory doszły do skutku. Drugi raz była na trzytygodniowym zgrupowaniu. I tym razem nie obyło się bez problemów, bo dwa dni przed wylotem dostała alergii chyba na jeden z kosmetyków. Mimo przeciwności wszystko się udało.

Córka planuje karierę związaną z showbiznesem czy naukową. Studiuje na Politechnice Łódzkiej.

- I to uczy się w języku angielskim. Wszystkie zajęcia ma w tym języku, dzięki czemu świetnie się nim posługuje. Słychać to też było podczas wyborów. Bardzo podoba się jej prowadzenie różnego rodzaju wydarzeń. Dobrze czuje się na scenie. Prowadziła różne eventy, w tym z Krzysztofem Ibiszem Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi. Dobrze się w tym odnajduje i chyba będzie szła w tym kierunku. Wcześniej była modelką. Brała udział m. in. w programie Elite Model Look, w którym była wyróżniona. Potem zrezygnowała z modelingu.

Był pan prezesem ŁKS. Zaszczepił pan Karolinie miłość do klubu?

- Oczywiście. Trenowała nawet w ŁKS tenis ziemny. Potem chodziła ze mną i z synem Kacprem nie tylko na mecze piłki nożnej, ale także siatkówki.

Rozmawiał AK

Wielkie osiągnięcie córki Łukasza Bielawskiego

Karolina swoją rozpoznawalność wykorzystuje nie tylko w konkursach piękności. Dodatkowo, angażuje się w wiele działań charytatywnych. Jest ambasadorką takich akcji jak "Korona z Głowy" czy "Dotykam = Wygrywam". Karolina w 2019 roku otrzymała tytuł Miss Polonia, a zaledwie dwa lata później powtórzyła sukces Anety Kręglickiej z 1989 roku i została Miss Świata. To dzięki niej korona wróciła do Polski po ponad trzech dekadach.