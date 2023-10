Beniaminek ekstraklasy zwolnił trenera. Te liczby nie mogły go obronić

56-letni trener przeżywa deja vu. Pierwszy raz szkoleniowcem ŁKS był od początku sezonu 2018/2019. Objął drużynę w pierwszej lidze i wywalczył awans do ekstraklasy. Krajowa elita okazała się jednak zbyt wysokimi progami dla łodzian. Moskal został jednak zwolniony dopiero wiosną, po 26. kolejkach. Średnia punktów zdobytych na mecz wtedy przez drużynę wyniosła 0,77. Zastąpił go Wojciech Stawowy, ale ŁKS i tak spadł.

Kolejne dwa sezony spędził w pierwszej lidze bezskutecznie próbując wrócić do ekstraklasy. W końcu łódzcy działacze postawili na sprawdzone rozwiązanie. Moskal wrócił do ŁKS na sezon 2022/2023. I znów poprowadził drużynę do awansu. Poprzedni spadek z ekstraklasy niewiele jednak nauczył szefów klubu. Choć do drużyny przyszło dziesięciu zawodników, to niewielu z nich okazało się wzmocnieniami.