Awantura o piłkarza. Prezes klubu: Wpisem obraził całe środowisko Wisły

Michał Mokrzycki nie chce grać w pierwszej lidze, robi co może, by zostać zawodnikiem ŁKS i występować w ekstraklasie. Ostatni jego wpis w mediach społecznościowych rozsierdził działaczy Wisły Płock. Prezes Piotr Sadczuk zapowiedział, że nie puści piłkarza do łódzkiego klubu. – Wpisem obraził całe środowisko Wisły – stwierdził.