Amerykański inwestor wyjawia dlaczego wchodzi w polski klub

Nazwisko brzmi swojsko i nie jest to przypadek. Jak przyznał urodziny w Nowym Jorku prezes Spezii w wywiadzie dla "Sportowych Faktów" jego rodzina ma korzenie polskie i chorwackie. - Część mojej rodziny dotarła do USA właśnie z Polski. Chodzi dokładnie o moich dziadków. Zygmunt Płatek pochodził z północy Polski, a babcia Anastazja z okolic Krakowa - wyjaśnia Philip Platek.

Rodzina Platków w USA to czworo braci i dwie siostry z rodzinami. Amerykanie od niedawna inwestują piłkę nożną. Najpierw kupili włoską Spezię, potem portugalską Spezię, a teraz jest bardzo blisko do kupienia udziałów w ŁKS. Philip Platek odwiedził Łódź - był też m. in. na meczu siatkarek ŁKS i spotkał się z wiceprezydentem miasta. Pracownicy Platków sprawdzają łódzki klub, ale już przekazali pierwsze pieniądze - nieoficjalnie 2,5 mln zł.