Obrońca Jakub Tosik został we wtorek pierwszym piłkarzem pozyskanym przez ŁKS Łódź przed rozpoczęciem sezonu w 1. lidze. Celem spadkowicza w nadchodzących rozgrywkach ma być szybki powrót do ekstraklasy.

Klub z Łodzi wzmacniając skład po spadku z najwyższej klasy postawił na doświadczenie. 33-letni Tosik rozegrał bowiem 238 spotkań w ekstraklasie, w których zdobył 11 goli. Urodzony w Zelowie w woj. łódzkim boczny obrońca występował m.in. GKS Bełchatów, Polonii Warszawa, Jagiellonii Białystok, a sześć minionych sezonów spędził w Zagłębiu Lubin. W ostatnich rozgrywkach w drużynie "Miedziowych" rozegrał w lidze 31 meczów i strzelił jedną bramkę. W przeszłości był też zawodnikiem ukraińskich Karpat Lwów oraz dwukrotnie wystąpił w reprezentacji kraju.

Z ŁKS Tosik podpisał dwuletni kontrakt.

Łodzianie przygotowania do rozgrywek na zapleczu ekstraklasy rozpoczną w najbliższy poniedziałek. Do 2 sierpnia podopieczni Wojciecha Stawowego będą trenować na własnych obiektach, a dzień później wyjadą na sześciodniowe zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. W przedsezonowych placach ŁKS są trzy mecze sparingowe - dwa z Koroną Kielce (8 sierpnia) oraz z KKS Kalisz (12 sierpnia).

Pierwsze oficjalne spotkanie w nowym sezonie zespół Stawowego rozegra w połowie sierpnia w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Z kolei rywalizację o punkty w 1. lidze rozpocznie w ostatni weekend sierpnia.

Jak zapowiadają w klubie z al. Unii, celem w nadchodzących rozgrywkach będzie szybki powrót do ekstraklasy. "Cel jest jasny. Chcę, żebyśmy powalczyli w przyszłym sezonie o awans. Mam nadzieję, że szkoleniowiec to zrealizuje i ta drużyna będzie się pod jego wodzą rozwijała. Cel jest więc jasny i pod niego będzie przygotowane premiowanie" - zapowiedział wcześniej prezes ŁKS Tomasz Salski.

W związku z tym kadra łodzian ma zmienić się w niewielkim stopniu. Do tej pory ekipę spadkowicza opuścili: Łukasz Piątek, Rafał Kujawa, Artur Bogusz, Kamil Rozmus, Wojciech Łuczak i Dominik Budzyński. Oprócz Tosika pozyskano jedynie młodych graczy, którzy mają zwiększyć rywalizację na pozycji młodzieżowca.

