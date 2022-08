Legia Warszawa traci dwóch piłkarzy! Runjaić potwierdza Interii. Abu Hanna i Kastrati na testach. Wideo WIDEO |

- Joel Abu Hanna i Lirim Kastrati zostaną wypożyczeni z Legii do innych klubów. Pierwszy z nich trafi do Lechii Gdańsk, kiedyś już współpracował z trenerem Kaczmarkiem. Gdzie zagra Kastrati? O to trzeba zapytać dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego - odpowiada na pytanie naszego dziennikarza Zbigniewa Czyża Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa.