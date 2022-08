Ekstraklasa. Legia. Wielki powrót do klubu na ostatniej prostej! Runjaić potwierdza. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Są prowadzone rozmowy odnośnie sprowadzenia do klubu Thomasa Pekharta. Mam nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie. Co do Aleksandara Prijovicia, to kwestie kontraktowe uniemożliwiają mu na ten moment transfer. Być może pojawi się także trzecia opcja, ale na pewno to jest ostatni dzwonek na sprowadzenie napastnika w tym oknie transferowym. Bardzo potrzebujemy bramkostrzelnego zawodnika. Mam nadzieję, że nie popełnimy błędów w polityce transferowej, tak jak w ubiegłym sezonie - powiedział na konferencji prasowej przed meczem Legia Warszawa - Piast Gliwice trener Legii Kosta Runjaić. Początek spotkanie w piątek o 20.30. Relacja tekstowa na sport.interia.pl