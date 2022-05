Legia-Cracovia 3-0. Wzruszające słowa trenera Legii na pożegnanie. Wideo WIDEO |

- Gdy przychodziłem do Legii w przerwie zimowej, to rozmawiałem ze zmarłym niedawno Kustoszem Muzeum Legii Wiktorem Gołbą, aby ten sezon zakończyć właśnie w ten sposób, czyli pewnym utrzymaniem się w Ekstraklasie. Miał się cieszyć razem z nami, ale już go niestety nie ma - powiedział na konferencji prasowej po meczu Legia-Cracovia 3-0, trener Legii Aleksandar Vuković.