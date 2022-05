Vuković żegna się z Legią. Takie słowa na do widzenia. Wideo WIDEO |

- Dobrze, że to już jest koniec. Nie ma co tego przeciągać. Już tak wiele razy odchodziłem z Legii i do niej wracałem, że nie ma co za bardzo tego przeżywać - powiedział na konferencji prasowej przed meczem Legia-Cracovia, trener ustępującego mistrza Polski Aleksandar Vuković.