Po Gwizdku. Wszołek wspomina zadymę w szatni Legii. WIDEO WIDEO |

Paweł Wszołek to jeden z najlepszych piłkarzy Legii Warszawa. A do tego pozytywny wariat, któremu uśmiech nie schodzi z buzi "Wszołi" bez ściemy opowiedział nam o swojej przygodzie w Serie A, nieudanym transferze do Chelsea, sympatii do Legii i Polinii, pysznym makaronie i awanturze z... drzwiami.