- Uważam, że 36 punktów nie wystarczy do utrzymania. My w ostatnich pięciu spotkaniach chcemy punktować. Zrobimy wszystko, żeby zdobyć punkty także w Szczecinie. Dla mnie to kwestia osobista, żeby w końcówce sezonu walczyli o każdy punkt - odpowiada na pytania naszego dziennikarza Zbigniewa Czyża, trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković.