Lech-Legia. Aleksandar Vuković: Bartosz Kapustka będzie miał moje pełne poparcie. Wideo WIDEO |

- Bartosz Kapustka uczestniczy już w grach treningowych. Kiedy wróci do na boisko? Będzie miał moje pełne poparcie, aby to on sam zdecydował, kiedy będzie gotowy do gry. Nie będę niczego przyspieszał i czegokolwiek ryzykował - mówi trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković, odpowiadając na pytania naszego dziennikarza Zbigniewa Czyża przed sobotnim klasykiem Ekstraklasy, Lech Poznań-Legia Warszawa.