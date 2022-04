PP. Raków-Legia. Aleksandar Vuković: Jesteśmy gotowi pomagać Ukrainie. Wideo WIDEO |

- Jesteśmy gotowi, aby na różne sposoby pomagać Ukrainie, dlatego chętnie zagramy z Dynamem Kijów w towarzyskim meczu, we wtorek 12 kwietnia. Już teraz mogę powiedzieć, że to będzie okazja do występu dla zawodników, którzy mniej grali w ostatnim czasie - powiedział na konferencji prasowej przed meczem półfinałowym Pucharu Polski Raków Częstochowa - Legia Warszawa trener zespołu ze stolicy Aleksandar Vuković, odpowiadając na pytania naszego dziennikarza Zbigniewa Czyża. Mecz Raków-Legia w środę w Polsacie Sport od godz. 18. Relacja tekstowa w Interii.