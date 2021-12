Legia. Aleksandar Vuković: Nigdy nie przyjmę tego do wiadomości. Wideo WIDEO |

- Jakie jest moje zdanie na temat postawy kibiców Legii w meczu z Zagłębiem Lubin? Taka postawa to jest pewna droga do tego, żeby rzucić klub w dół. To jest działanie autodestrukcyjne i ja takiego zachowania nigdy nie przyjmę do wiadomości - powiedział na konferencji prasowej trener mistrzów Polski Aleksandar Vuković.