Legia. Aleksandar Vuković: Obrażanie się niczego dobrego nie przyniesie. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jeśli chodzi o mój apel do kibiców to obrażanie się na siebie niczego dobrego nie przynosi, bo każdy chce widzieć Legię w innym miejscu. W tym sezonie kibice wykazywali się bardzo dużą cierpliwością, tych prawdziwych trzeba prosić, żeby w dalszym ciągu byli przy klubie, potrzebne jest nam wsparcie. Nie wiem kogo na pewno będę miał do dyspozycji w meczu z Zagłębiem Lubin. Jest trochę problemów i kontuzji w zespole - mówi trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković. Dziś o 20.30 Legia podejmie Zagłębiem Lubin.