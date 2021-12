Legia. Aleksandar Vuković: W czerwcu na pewno odejdę z Legii. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jest w tym momencie bardzo źle z drużyną i nie będę z tym polemizował. Jeśli chodzi o moje relacje z prezesem klubu Dariuszem Mioduskim to są bardzo profesjonalne. Znowu jesteśmy na tak zwanym wspólnym wózku. Jeśli chodzi o mój kontrakt to obowiązuje mnie do 30 czerwca 2020 roku i po tym czasie na pewno już mnie w Legii nie będzie. Mam tego pełną świadomość - powiedział na konferencji prasowej trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković.