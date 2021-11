Roman Kołtoń: Sytuacja Legii jest absolutnie dramatyczna. WIDEO WIDEO |

W najnowszym odcinku ”Prawdy Futbolu” Roman Kołtoń komentuje ostatni mecz Ligii Warszawy z Leicester City. Mistrz Polski Legia Warszawa przegrał na wyjedzie 1-3 z Leicester City i spadł na ostatnie miejsce w tabeli grupy C Ligi Europy. Szanse na awans do kolejnej rundy tych rozgrywek jednak zachował. Musi tylko wygrać w ostatniej kolejce ze Spartakiem Moskwa.



