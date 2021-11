Dariusz Dziekanowski: Dariusz Mioduski ośmiesza siebie i Legię Warszawa. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Dariusz Dziekanowski nie miał litości dla Dariusza Mioduskiego, który tuż przed spotkaniem Leicester City - Legia Warszawa w Lidze Europy poinformował o chęci zatrudnienia Marka Papszuna. - Jeżeli na godzinę przed tak ważnym meczem, jak ten z Leicester w 5. kolejce Ligi Europy, prezes wysyła takie oświadczenie, to jest to amatorstwo. To się w głowie nie mieści - powiedział Dziekanowski.