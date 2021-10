Puchar Polski. Świt-Legia. Marek Gołębiewski: W Szczecinie zagramy najmocniejszym składem. Wideo WIDEO |

- Do Szczecina lecimy samolotem. W meczu Pucharu Polski ze Świtem zagramy w najmocniejszym składzie. Jeśli chodzi o Ekstraklasę to chcemy wygrać wszystkie mecze do końca sezonu, ale czy wystarczy to na wywalczenie mistrzostwa Polski? Nie wszystko zależy od nas - odpowiada na pytania dziennikarza Interii Zbigniewa Czyża nowy trener Legii Warszawa Marek Gołębiewski.