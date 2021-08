Legia Warszawa. Kibice świętują awans do Ligi Europy. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Legia Warszawa pokonała Slavię Praga 2-1 i zagra w fazie grupowej Ligi Europy! Na podobny sukces czekała pięć lat, odkąd w sezonie 2016/17 walczyła w Lidze Mistrzów. Wyeliminowanie mistrza Czech to największy sukces w pucharach trenera Legii Czesława Michniewicza. Obok fantastycznych piłkarzy, to on jest największym architektem tego sukcesu!