Legia wywalczyła cenny remis w pierwszym, wyjazdowym meczu IV rundy eliminacji Ligi Europy. Wideo

Legia wywalczyła cenny remis w pierwszym, wyjazdowym meczu IV rundy eliminacji Ligi Europy.

Legia remisuje w Pradze wbrew przeciwnościom losu



Mistrz Polski Legia Warszawa zremisował 2-2 z mistrzem Czech w pierwszym, wyjazdowym meczu IV rundy eliminacji Ligi Europy. Skazana na porażkę, prześladowana przez pecha Legia, ma wielki szanse na awans do drugich najważniejszych rozgrywek europejskich.



Mecz Legii Warszawa ze Slavią Praga można było przeżywać na wielu płaszczyznach. Podziwiać zaangażowanie i ofiarność teoretycznie skazanych na porażkę piłkarzy. Wychwalać cierpliwość, pracowitość i analityczny talent trenera Czesława Michniewicza. Zachwycać się walką z przeciwnościami losu i rzucanymi pod nogi kłodami wiernych kibiców mistrza Polski. Najlepiej jednak zebrać to wszystko do kupy i pokłonić się nisko piłkarzom Legii, jej trenerowi i kibicom za to, czego wczoraj wspólnie dokonali.