Legia to jest potęga - Odcinek 13.

W najnowszym odcinku podcastu "Legia To Jest Potęga" Zbigniew Czyż, Artur Szczepanik i Cezary Kowalski rozmawiali o przygotowaniach Legii do sezonu i ostatnim wygranym 3-2 meczu z Bodo/Glimt w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.