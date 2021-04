Tomasz Sokołowski dla Interii: Legia potrzebuje wzmocnień do każdej formacji. Wideo WIDEO |

Legii potrzeba dobrego, szybkiego napastnika. Przydałoby się także, aby pozyskała kogoś podobnego do Luguinhasa, a także do środka pomocy, na wahadła i do obrony - mówi w rozmowie z Interią były pomocnik Legii Warszawa, trener Drukarza Warszawa Tomasz Sokołowski