Po Gwizdku. Filip Mladenović: Mogę jeszcze pograć na lepszym poziomie niż Ekstraklasa. Wideo

Po Gwizdku. Filip Mladenović: Mogę jeszcze pograć na lepszym poziomie niż Ekstraklasa.

Kilka miesięcy temu Mladenoviciem interesowały się grecki AEK Ateny, rosyjska Krylja Sowietow Samara czy hiszpański Real Valladolid. Wtedy 29-letni Serb zdecydował się jednak na propozycję Legii. Jeżeli jednak utrzyma wysoką dyspozycję, to w kolejnym oknie transferowym pojawią się nowe oferty. Czy Mladenović będzie chciał wtedy spróbować po raz kolejny zagranicznej przygody? W przeszłości występował m.in. w Koeln i Standardzie Liège.

- Jeżeli pytasz czy mam taką chęć, to chęć jest. Nie ukrywam, że moim zdaniem mogę jeszcze pograć na lepszym poziomie niż Ekstraklasa. Ale w tej chwili nie mam w głowie myśli, że muszę zrobić coś fajnego, aby latem uciec z Polski. Ja tak nie funkcjonuję - zapewnia piłkarz.

