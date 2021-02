Cafe Futbol. Kowalski: Grosicki w Legii to byłby kapitalny ruch (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Uważam, że Kamil Grosicki przydałby się Legii Warszawa. Wiem, że pewnie budżet się nie zepnie i musieliby zrobić jakiś komin płacowy i że wcale nie ma gwarancji, że Legia z Grosickim osiągnęłaby sukces, ale parząc nie tylko na pieniądze, a z perspektywy kibica uważam, że byłby to kapitalny ruch. Tym bardziej, że on doskonale zna Legię, był w niej wcześniej, a kibice go uwielbiają, bo jest to reprezentant Polski. A sam Kamil wie, że dzięki takiemu powrotowi zagrałby na Euro, co teraz jest bardzo wątpliwe - ocenił w programie "Cafe Futbol" komentator Polsatu Sport Cezary Kowalski.