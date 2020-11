Tomasz Hajto dla Interii: Mioduski w Legii ma zerowy wpływ na wynik drużyny. Wideo WIDEO |

- To drużyna gra, a nie prezes. Na pewno prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski nie decyduje o wszystkim sam, zwłaszcza o transferach. Ma ludzi, którzy mu doradzają. Nie można go winić, że drużyna nie gra tak jak wszyscy tego oczekują. On jest pierwszy, któremu najbardziej zależy na dobrych wynikach - mówi w rozmowie z Interią były reprezentant Polski, ekspert Polsatu Sport Tomasz Hajto.