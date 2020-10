Radosław Majewski dla Interii: Zabawa Remy'ego. Wygląda to tak jakby miał gdzieś zasady. WIDEO |

Być może Remy był już w tak zwanym przejściu, czyli jeszcze w zespole, ale już krok przed opuszczeniem go, dlatego pozwolił sobie na taki incydent. Jeśli chodzi o formę sportową Legii, to mam nadzieję, że do grudnia się rozkręci. Nie poznaję Joela Valencii, wierzę, że Bartosz Kapustka się odbuduje - zauważa w rozmowie z Interią pomocnik Wieczystej Kraków, były reprezentant Polski, ekspert Polsatu Sport Radosław Majewski.