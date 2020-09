Legia. Czesław Michniewicz: Zawieszam działalność w mediach społecznościowych. WIDEO |

Twitter idzie do zamrażarki, tak samo inne rzeczy. Nie mam na to czasu i ochoty na różne polemiki. Chciałbym, żeby oceniano mnie nie za to co mówię, ale co robię - mówi trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz.