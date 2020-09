Jacek Bednarz dla Interii: Czas pracuje na korzyść Legii. Wideo WIDEO |

Legia ewidentnie nie była gotowa do rywalizacji w europejskich pucharach. Uważam, że zespół z Warszaw będzie grał lepiej. Zwycięstwo z Wisłą Płock może nie było spektakularne, ale Radosław Sobolewski to rywal wredny do ogrania, a w Płocku zawsze gra się ciężko. Z niecierpliwością czekam na występy w Legii Joela Valencii - mówi w rozmowie z Interią były reprezentant Polski, były piłkarz Legii Warszawa Jacek Bednarz.