- Ja się niczym nie niepokoję, jeśli chodzi o szanse Legii w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy. Obojętnie jaki skład by nie wychodził na mecz, to jest to decyzja trenera Vukovica. On wie zdecydowanie lepiej niż ja na kogo postawić - mówi w rozmowie z Interią były selekcjoner reprezentacji Polski i były trener Legii Warszawa Andrzej Strejlau.