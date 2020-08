Andrzej Strejlau dla Interii: Być może za rok Legia zagra lepiej. Wideo WIDEO |

- Legia musi przewartościować swoje cele. Droga, którą Legia obrała, to droga do kolejnego mistrzostwa Polski i do kolejnej walki ponownie o Ligę Mistrzów, za rok. Ten skład personalny być może za rok zagra lepiej - mówi w rozmowie z Interią były selekcjoner reprezentacji Polski i były trener Legii Warszawa Andrzej Strejlau.