Liga Mistrzów. Legia Warszawa wyeliminowana przez Omonię Nikozja. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Legia Warszawa odpadła z eliminacji do Ligi Mistrzów. W II rundzie kwalifikacji mistrz Polski przegrał po dogrywce z Omonią Nikozja 0-2. We wrześniu warszawska drużyna zagra w III rundzie eliminacji do Ligi Europy.