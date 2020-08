Tomasz Sokołowski dla Interii: Kapustka będzie się próbował odbudować w Legii. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Kariera Bartosza Kapustki potoczyła się trochę inaczej, niż by się tego spodziewał. Interesuje mnie to w jakim stopniu Kapustka będzie przygotowany pod względem sportowym. O ile oczywiście saga ze sprowadzeniem go do Legii ostatecznie zakończy się sukcesem - mówi w w rozmowie z Interią były pomocnik Legii Warszawa, trener Drukarza Warszawa Tomasz Sokołowski.