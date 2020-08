Tomasz Sokołowski dla Interii: Boruc ryzykuje przychodząc do Legii. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Oczywiście wracając do Legii Artur Boruc spełnił swoje marzenie. Ma jednak też coś do stracenia. Nawet jeśli nie będzie coś wychodziło, to będzie robił wszystko, aby udowodnić, że zrobił właściwy ruch wracając na Łazienkowską - mówi w w rozmowie z Interią były pomocnik Legii Warszawa, trener Drukarza Warszawa Tomasz Sokołowski.