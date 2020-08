Dariusz Dziekanowski dla Interii: Vuković musi się nauczyć pracować z gwiazdami. Wideo WIDEO |

Aleksandar Vuković to na pewno bardzo ambitny trener, ale musi się nauczyć pracować z gwiazdami. Myślę, że popełnił błąd chociażby w przypadku Carlitosa sadzając go w meczach o stawkę na ławce rezerwowych. Czy dogadają się Borucem? Nie wiem. To jest kwestia profesjonalizmu. Vuković często mówi o legijnym DNA. Nie wiem co będzie jeśli swoje DNA pokaże Artur Boruc. Myślę, że jedna ze stron będzie się czerwieniał. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie - mówi w rozmowie z Interią ekspert Polsatu Sport, były reprezentant Polski i były napastnik Legii Warszawa Dariusz Dziekanowski.