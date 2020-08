Dariusz Dziekanowski dla Interii: W Legii musi być drugi poważny bramkarz. Wideo WIDEO |

To miło, że zawodnik, który zawsze identyfikował się z Legią wraca do klubu. Na pewno wielu kibiców przyjdzie na mecze zobaczyć go w akcji. Fajnie, że Artur Boruc wrócił do Legii, ale w tym zespole musi być drugi poważny bramkarz - mówi w rozmowie z Interią ekspert Polsatu Sport, były reprezentant Polski i były napastnik Legii Warszawa Dariusz Dziekanowski.