Marek Koźmiński dla Interii o szansach Legii w LM: Europa nam uciekła. Wideo WIDEO |

- Żeby myśleć o awansie do Ligi Mistrzów, to nasz mistrz Polski musi się wzmocnić. Na pewno w naszej lidze Legia trochę uciekła innym zespołom. Jeśli chodzi o finał Totolotek Pucharu Polski, to szanse Cracovii i Lechii Gdańsk oceniam po równo - mówi w rozmowie z Interią wiceprezes PZPN-u Marek Koźmiński.