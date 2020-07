Legia Warszawa. Dariusz Mioduski: Będziemy liczyć straty. Wideo WIDEO |

To jest trudny czas dla klubów. Na pewno będziemy liczyć straty. Zwiększenie obecności kibiców na trybunach do pięćdziesięciu procent jest pomocne, ale to jest tylko pokrycie kosztów. To nie jest jeszcze zarobek. Dopóki nie wróci normalność będziemy mieli problemy, a to z kolei będzie się przekładać na inwestycje w piłkarzy i podniesienie poziomu - mówi prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski.