Legia. Aleksandar Vuković: Zastałem Legię drewnianą, zostawiam murowaną. Wideo WIDEO |

Kiedy przychodziłem do Legii w 2001 roku to wokół były baraki. Kiedy będę odchodził z Legii będę mógł powiedzieć tak jak Kazimierz Wielki "Zastałem Legię drewnianą, zostawiam murowaną". Ale, żeby było jasne panie prezesie, nie mam zamiaru odchodzić. Nie po to przeżyłem baraki, żeby teraz stąd odjeżdżać - powiedział podczas uroczystego otwarcia Legia Training Center trener mistrzów Polski Aleksandar Vuković.