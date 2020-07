Grzegorz Mielcarski dla Interii: Legia powinna kupić Kuciaka. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bramkarzem, który dałby Legii pewną jakość i spokój w walce o puchary byłby Dusan Kuciak z Lechii Gdańsk. To byłby dobry wybór mimo jego 35 lat. Czasami tak jest, że nie na wszystkich zawodnikach, których się kupuje trzeba później zarobić. Jest tez Dominik Hładun, ale on Legię kosztowałby dużo więcej. To nie będzie transfer za parę złotych - mówi w rozmowie z Interią były reprezentant Polski, były napastnik m.in FC Porto, obecnie ekspert Canal+Sport Grzegorz Mielcarski.