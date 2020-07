Legia. Apel Bońka nie pomógł. Piłkarze są rozgoryczeni. Wideo WIDEO |

- W tym roku nasze rozgrywki prowadził Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, z którego jest także Sokół Ostróda. Wychodzi na to, że koszula jest zawsze bliższa ciału. Te decyzje nie były obiektywne. Poparł nas nawet prezes PZPN Zbigniew Boniek, który wystosował list do prezesa WMZPN Marka Łukiewskiego. Żadne siły perswazji jednak nie zadziałały. To wszystko jest dziwne. Zespoły w czwartej lidze mogą grać baraże, a my nie mogliśmy - mówi w rozmowie z Interią były trener i obrońca Legii Warszawa, obecnie dyrektor akademii klubu Jacek Zieliński.