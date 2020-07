Legia. Jacek Zieliński dla Interii: Vuković dmucha na zimne. Wideo WIDEO |

- Jeszcze nie świętujemy mistrzostwa Polski. Znając trenera Aleksandara Vukovicia to cały czas dmucha na zimne i przestrzega zawodników, że to nie jest jeszcze koniec walki. Z drugiej strony należy wykonać jeszcze jeden malutki kroczek. Według mnie to jest już tylko formalność - mówi w rozmowie z Interią były trener i obrońca Legii Warszawa, obecnie dyrektor Akademii klubu Jacek Zieliński.